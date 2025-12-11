Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilər
İKT
- 11 dekabr, 2025
- 12:31
Azərbaycan ilə IBM şirkəti ölkənin rəqəmsal transformasiyası, suveren "bulud", data və kvantum platformalarının yaradılması, həmçinin dövlət müəssisələrinin rəqəmsallaşdırılması, logistika layihələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Müzakirələr R.Nəbiyev ilə IBM şirkətinin Qlobal strateji təşəbbüslər üzrə icraçı direktoru Dima Alatel arasında aparılıb.
"Eyni zamanda, innovasiya mərkəzləri və kadr hazırlığı proqramları vasitəsilə uzunmüddətli strateji tərəfdaşlıq və investisiya modelləri barədə fikir mübadiləsi apardıq", - nazir qeyd edib.
