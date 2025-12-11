В Азербайджане могут создать облачные, цифровые и квантовые платформы в партнерстве с IBM
ИКТ
11 декабря, 2025
- 13:01
Азербайджан и компания IBM обсудили возможности сотрудничества в области цифровой трансформации страны, создания суверенных "облачных", цифровых и квантовых платформ, а также цифровизации государственных предприятий и реализации логистических проектов.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.
Переговоры проходили между Набиевым и исполнительным директором IBM по глобальным стратегическим инициативам Димой Алателем.
"Мы также провели обмен мнениями о моделях долгосрочного стратегического партнерства и инвестиций через инновационные центры и программы подготовки кадров", - написал министр.
