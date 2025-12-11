Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане могут создать облачные, цифровые и квантовые платформы в партнерстве с IBM

    ИКТ
    • 11 декабря, 2025
    • 13:01
    В Азербайджане могут создать облачные, цифровые и квантовые платформы в партнерстве с IBM

    Азербайджан и компания IBM обсудили возможности сотрудничества в области цифровой трансформации страны, создания суверенных "облачных", цифровых и квантовых платформ, а также цифровизации государственных предприятий и реализации логистических проектов.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

    Переговоры проходили между Набиевым и исполнительным директором IBM по глобальным стратегическим инициативам Димой Алателем.

    "Мы также провели обмен мнениями о моделях долгосрочного стратегического партнерства и инвестиций через инновационные центры и программы подготовки кадров", - написал министр.

    Рашад Набиев компания IBM квантовые платформы
    Фото
    Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilər
    Фото
    Azerbaijan, IBM discuss digital transformation and cloud projects
    Elvis

    Последние новости

    13:41

    Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов

    Внешняя политика
    13:34

    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде

    Другие страны
    13:33
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

    Туризм
    13:30

    Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    13:27

    Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаков

    Происшествия
    13:25

    Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    13:19

    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    13:18

    Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНО

    Происшествия
    13:18

    Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

    Другие страны
    Лента новостей