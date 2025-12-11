Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıb
İnfrastruktur
- 11 dekabr, 2025
- 12:42
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat sektorunda 6 milyon 663 min 100 ton yük, 44 milyon 84 min 400 sərnişin daşınıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Muxtar Respublikanın Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Məlumata görə, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yük daşınması 1 %, sərnişin daşınması isə 1,1 % artıb.
Bundan başqa, bu ilin yanvar-noyabr aylarında muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,6 % artaraq 33 milyon 416 min manat olub. Xidmətlərin 40,2 %-i mobil telefon rabitəsi sahəsində, 66,3 %-i isə qeyri-dövlət sektorunda formalaşıb.
