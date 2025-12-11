İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:33
    19 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının 2026/2027 mövsümünün I seçmə mərhələsinin B liqasının 6-cı qrupunda yer alan Litva və Şimali İrlandiya Azərbaycan millisi üçün uyğun rəqiblərdir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında U-18 yığmasının baş məşqçisi İlham Yadullayev deyib.

    Mütəxəssis növbəti il U-19 Avropa çempionatında mübarizə aparacaq komandasının şanslarını dəyərləndirib:

    "Düşünürəm ki, uyğun rəqiblərdir. B Liqasında mübarizə aparacağıq. İlk oyunumuz Litvaya qarşı olacaq. Daha sonra Şimali İrlandiya komandası ilə görüşəcəyik. Oyunlarımız Litvada keçiriləcək. Yaxşı hazırlaşıb uğurlu nəticə əldə etməyə çalışacağıq. U-17 səviyyəsində bu rəqiblərlə qarşılaşmamışıq. Amma U-19 səviyyəsində rəqib olmuşuq. Düzdür, hər iki komanda fiziki cəhətdən bizimkilərlə müqayisədə seçilirlər. Lakin onlara qarşı oynamaq mümkündür".

    Qeyd edək ki, U-19 2026-cı il martın 25-də Litva, bundan 3 gün sonra isə Şimali İrlandiya ilə üz-üzə gələcək. 6-cı qrupun oyunları Litvada keçiriləcək.

    Azərbaycan U-19 millisi İlham Yadullayev Avropa çempionatı

