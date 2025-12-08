İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Deputat: "Süni intellekt sahəsində müasir qanunvericilik bazası olmalıdır"

    İKT
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:48
    Deputat: Süni intellekt sahəsində müasir qanunvericilik bazası olmalıdır

    Azərbaycanda süni intellekt sahəsində müasir qanunvericilik bazası formalaşdırılmalı, sektorlararası sinerjini dəstəkləyən hüquqi mexanizmlər yaradılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov Bakıda keçirilən "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə suni intellektin perspektivləri" mövzusunda elmi-praktik konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişikliyi fonunda süni intellektin inkişafı təkcə texnoloji yenilik deyil, həm də strateji alət kimi ortaya çıxır: "Azərbaycanda süni intellektin inkişafı prioritet məsələ, onun tətbiqi reallıqdır. Bu sahədə ölkə alimlərinin iştirakını gözləyirik".

    Deputat əlavə edib ki, süni intellektin tətbiqi 2030-cu ilə qədər qlobal ÜDM-də 15 %-lik artıma səbəb olacaq: "Bu, müxtəlif sahələrə təsir göstərəcək. Qlobal rəqabət və iqlim çağırışları dövründə bu istiqamətdə qanunvericilik mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, bu sahədə müasir qanunvericilik bazası formalaşdırılmalıdır. İkincisi, sektorlararası sinerjini dəstəkləyən hüquqi mexanizmlər yaradılmalıdır. Üçüncüsü, dövlət proqramlarına parlamentin nəzarəti olmalıdır".

    Sadiq Qurbanov süni intellekt

    Son xəbərlər

    16:13

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Komanda
    16:10

    Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"

    İKT
    16:09

    Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaq

    Region
    16:07

    Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:05

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:03

    Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:02

    Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"

    Energetika
    16:02
    Rəy

    Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRH

    Analitika
    16:01
    Foto
    Video

    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti