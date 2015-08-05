​Глава МИД: Турция намерена при содействии США начать крупномасштабную операцию против ИГ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о подготовке крупномасштабной военной операции против группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу TRT во время своего визита в Малайзию, где проходит заседание СМИД АСЕАН.

"В рамках наших соглашений с США мы прошли большой путь, особенно по вопросу использования базы ВВС Инджирлик. Мы видим, что туда начали прибывать американские беспилотные аппараты и пилотируемая авиация. Скоро мы начнем совместную (с США) и комплексную войну против ИГ", - сказал он.

Местная пресса сообщает со ссылкой на заявление Пентагона, что накануне США воспользовалась базой Инджирлик в рамках новых договоренностей. С нее впервые взлетел полностью вооруженный беспилотник. Аппарат провел полет над территорией Сирии, но не наносил удары по целям ИГ в этой стране. Ранее американские беспилотники уже совершали вылеты с Инджирлика, но не несли на себе вооружение и использовались только для разведки.