Глава МИД Турции: Не стоит испытывать наше терпение

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Не стоит испытывать наше терпение".

Как сообщает Report, об этом, комментируя инцидент в Эгейском море, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы продолжаем диалог с Москвой, несмотря на нелицеприятные обвинения со стороны России", - заявил министр. Он напомнил, что Турция единственная страна НАТО, не поддержавшая санкции против России, введенные вследствие украинского кризиса. "И это вовсе не из-за страха, а потому что мы придаем большое значение дружеским отношениям, которые всегда связывали наши страны", - отметил Чавушоглу.