Глава МИД Турции: Мы не можем передать Африн Башару Асаду

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Африн не может быть передан режиму в Сирии (подразумевается режим Башара Асада – ред.)".

Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос, кому будет передан освобожденный от террористов Африн.

По его словам, Франция выдвинула предложение обсудить сирийский вопрос:

"В ближайшие дни мы оценим предложение, назначим время встречи".

Отметим, что турецкая армия вместе со Свободной армией Сирии с 20 января этого года начала в Африне антитеррористическую операцию "Оливковая ветвь". 18 марта Африн был очищен от террористов РПК/YPG-PYD.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция должна передать Африн сирийским властям.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя это заявлением, подчеркнул, что сами хорошо знают, кому передадут Африн.