Глава МИД России предупредил НАТО в связи с Грузией

"Если Грузия вступит в НАТО, Россия не начнет войну".

Как сообщает местное бюро Report, об этом в интервью изданию “Коммерсант” заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако, по словам министра, вступление Грузии в НАТО серьезно пошатнет отношения России с НАТО и теми странами, которые делают своим приоритетом вступление в него.

Отвечая на вопрос о том, увязывает ли Россия провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии с членством Грузии в НАТО, Сергей Лавров ответил следующее: "Мы ничего не увязываем, у нас не было такой цели".

Глава МИД России обвинил в развязывании войны в 2008 году экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. По словам Лаврова, в ходе войны России было вовсе не до НАТО, нужно было думать о спасении людей.