Глава МИД РФ пригрозил Западу "решительным отпором"
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 20:46
Россия пригрозила НАТО и ЕС решительным отпором в случае любой агрессии.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории", - подчеркнул Лавров.
