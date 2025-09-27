Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Глава МИД РФ пригрозил Западу "решительным отпором"

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 20:46
    Россия пригрозила НАТО и ЕС решительным отпором в случае любой агрессии.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории", - подчеркнул Лавров.

    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

