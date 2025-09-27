Глава МИД РФ пригрозил Западу "решительным отпором"

Россия пригрозила НАТО и ЕС решительным отпором в случае любой агрессии.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории", - подчеркнул Лавров.