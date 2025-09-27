Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 21:01
Rusiya hər hansı təcavüz halında NATO və Avropa İttifaqına qarşı qətiyyətli cavab verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının ümumi müzakirələri zamanı bəyan edib.
"Ölkəmə qarşı istənilən təcavüz qətiyyətli cavabla qarşılanacaq. NATO və Aİ-də elə şəxslər var ki, yalnız seçicilərini Rusiya ilə müharibənin qaçılmazlığına inandırmır, həm də açıq şəkildə ölkəmizin Kalininqrad vilayətinə və digər ərazilərinə hücuma hazırlaşdıqlarını bəyan edirlər. Onlarda bu barədə heç bir şübhə qalmamalıdır", – deyə Lavrov vurğulayıb.
Son xəbərlər
21:15
Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdirRegion
21:06
Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlarDigər ölkələr
21:01
Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyibRegion
21:01
Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölübDigər ölkələr
20:58
Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edibFutbol
20:50
La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edibFutbol
20:47
KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edirDigər ölkələr
20:28
Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirirRegion
20:21