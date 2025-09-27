İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 21:01
    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

    Rusiya hər hansı təcavüz halında NATO və Avropa İttifaqına qarşı qətiyyətli cavab verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının ümumi müzakirələri zamanı bəyan edib.

    "Ölkəmə qarşı istənilən təcavüz qətiyyətli cavabla qarşılanacaq. NATO və Aİ-də elə şəxslər var ki, yalnız seçicilərini Rusiya ilə müharibənin qaçılmazlığına inandırmır, həm də açıq şəkildə ölkəmizin Kalininqrad vilayətinə və digər ərazilərinə hücuma hazırlaşdıqlarını bəyan edirlər. Onlarda bu barədə heç bir şübhə qalmamalıdır", – deyə Lavrov vurğulayıb.

