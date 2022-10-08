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Глава МИД Литвы: Страны НАТО не должны отказывать в поставках оружия Киеву

Глава МИД Литвы: Страны НАТО не должны отказывать в поставках оружия Киеву Вооруженные силы Украины могут освобождать свои территории с помощью оружия стандартов НАТО. Поэтому государства-союзники должны "открыть свои запасы для помощи Украине".
В регионе
8 октября 2022 г. 16:19
Глава МИД Литвы: Страны НАТО не должны отказывать в поставках оружия Киеву

Вооруженные силы Украины могут освобождать свои территории с помощью оружия стандартов НАТО. Поэтому государства-союзники должны "открыть свои запасы для помощи Украине".

Как передает Report, об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Украинская армия способна, и может, используя оружие стандартов НАТО успешно отвоевать оккупированные территории. Сейчас мы находимся в точке, когда аргументы, которые использовались ранее, больше не актуальны", - сказал он.

Ландсбергис отметил, что в настоящее время страны-союзники не могут отказывать в предоставлении военной помощи Украине, приводя такие причины , как оружие "технологически сложное, чтобы обучать и тренировать украинских военных".

"Я уже не раз об этом говорил и сейчас повторю, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что в настоящее время существуют платформы в разных странах, где украинцы проходят военную подготовку.

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Версия на азербайджанском языке Litvanın XİN başçısı: “NATO ölkələri Kiyevə silah tədarükündən imtina etməməlidir”

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