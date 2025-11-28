Глава МИД КНР посетит Россию в начале декабря
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 11:56
Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря.
Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Визит состоится по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
"Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1–2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности",- сообщила дипломат.
Последние новости
12:33
ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран регионаФинансы
12:30
Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в судПроисшествия
12:28
Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в миреСоциальная защита
12:21
Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсииСоциальная защита
12:17
В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстернатаНаука и образование
12:09
Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человекДругие страны
12:05
Видео
На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавшийПроисшествия
12:00
Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфереВнешняя политика
11:58