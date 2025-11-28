Глава МИД КНР посетит Россию в начале декабря

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Визит состоится по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

"Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1–2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности",- сообщила дипломат.