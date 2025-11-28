Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Глава МИД КНР посетит Россию в начале декабря

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 11:56
    Глава МИД КНР посетит Россию в начале декабря

    Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Визит состоится по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

    "Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1–2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности",- сообщила дипломат.

    Россия Китай Сергей Шойгу Ван И

    Последние новости

    12:33

    ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран региона

    Финансы
    12:30

    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    Происшествия
    12:28

    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Социальная защита
    12:21

    Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсии

    Социальная защита
    12:17

    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната

    Наука и образование
    12:09

    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    Другие страны
    12:05
    Видео

    На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

    Происшествия
    12:00

    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Внешняя политика
    11:58

    Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей