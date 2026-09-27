Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
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    Глава МИД Ирана: У нас нет причин возвращаться к дипломатии с США

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 22:32
    Глава МИД Ирана: У нас нет причин возвращаться к дипломатии с США

    Тегеран надеется на дипломатические отношения с Вашингтоном, однако в настоящее время не видит причин для возвращения к ним с учетом действий администрации США.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в эфире телеканала NBC News.

    "Надежда на дипломатию есть всегда, но, откровенно говоря, с учетом их действий за последние два года у нас нет причин возвращаться к дипломатии и возобновлять контакты с этой администрацией", - сказал он.

    Арагчи спросили, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу. "Мы доверяем сами себе. Мы готовы к дипломатии. В то же время мы готовы и к войне", - ответил министр иностранных дел Исламской Республики.

    Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Abbas Əraqçi: İran ABŞ ilə diplomatik əlaqələrə ümid edir
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