Глава МИД Ирана: У нас нет причин возвращаться к дипломатии с США

Тегеран надеется на дипломатические отношения с Вашингтоном, однако в настоящее время не видит причин для возвращения к ним с учетом действий администрации США.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в эфире телеканала NBC News.

"Надежда на дипломатию есть всегда, но, откровенно говоря, с учетом их действий за последние два года у нас нет причин возвращаться к дипломатии и возобновлять контакты с этой администрацией", - сказал он.

Арагчи спросили, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу. "Мы доверяем сами себе. Мы готовы к дипломатии. В то же время мы готовы и к войне", - ответил министр иностранных дел Исламской Республики.