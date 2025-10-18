Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Глава МИД Ирана провел переговоры по ядерной проблеме

    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 19:53
    Глава МИД Ирана провел переговоры по ядерной проблеме

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с представителями США и Международного агентства по атомной энергии по ядерному вопросу при участии главы МИД Египта Бадра Абдель Аты.

    Как передает Report со ссылкой на Tehran Times, об этом говорится в сообщении египетского внешнеполитического ведомства.

    Он сообщил, что состоялся телефонный разговор между главой МИД Ирана Арагчи, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    По данным ведомства, в ходе этих телефонных разговоров Абдель Аты подчеркнул необходимость подготовки условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном с целью достижения всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной проблеме.

    Pанее Арагчи подчеркивал, что суверенные права Ирана не подлежат обсуждению и страна не позволит оказывать на нее политическое давление.

    Глава МИД Ирана пояснил, что Иран, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия, отныне будет связан только своими правами и обязательствами по этому соглашению. Оно, по его словам, не включает каких-либо ограничений в отношении масштабов иранской ядерной программы, а сотрудничество с МАГАТЭ будет осуществляться только в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и в соответствии с недавно принятым законом Исламского консультативного совета Ирана.

    Иран ядерная программа МИД Египта
    İranın xarici işlər naziri nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlar aparıb

    Последние новости

    20:35

    Австрия поддержит 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    20:31

    СМИ: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

    Другие страны
    20:08

    Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

    В регионе
    19:54

    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    19:53

    Глава МИД Ирана провел переговоры по ядерной проблеме

    В регионе
    19:38

    "Ноттингем" уволил главного тренера после 40 дней работы

    Футбол
    19:23

    Центральное командование США выразило благодарность Азербайджану за миссию в Афганистане

    Армия
    19:14

    Таиланд и Камбоджа достигли договоренностей по отводу тяжелых вооружений

    Другие страны
    19:13

    Администрация президента Турции: Мы с гордостью поддерживаем братский Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей