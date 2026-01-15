Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава МИД Ирана призвал США "не повторять прежних ошибок"

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 02:43
    Глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью американскому телеканалу Fox News прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о военном вмешательстве на фоне протестов в Иране и призвал его к дипломатии.

    Как сообщает Report, министр ответил на вопрос ведущего, есть ли у него послание для Трампа, который рассматривает возможность предпринять "определенные шаги" для помощи протестующим.

    "Мое послание в том, чтобы вы не повторяли ту же ошибку, что и в июне [2025 года]. Знаете, если вы снова попробуете неудачный опыт, вы получите тот же результат", - подчеркнул Арагчи. Он высказал мнение, что администрация США должна отдавать предпочтение дипломатии.

    Глава МИД также добавил, что ситуация в Иране находится под полным контролем.

    Ранее Трамп, выступая на церемонии подписания документов в Белом доме, заявил, что ему сообщили о прекращении убийств в Иране.

    США 22 июня 2025 года нанесли удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд.

    США Иран Глава МИД Аббас Арагчи
