Глава МИД Ирана призвал США "не повторять прежних ошибок"

Глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью американскому телеканалу Fox News прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о военном вмешательстве на фоне протестов в Иране и призвал его к дипломатии.

Как сообщает Report, министр ответил на вопрос ведущего, есть ли у него послание для Трампа, который рассматривает возможность предпринять "определенные шаги" для помощи протестующим.

"Мое послание в том, чтобы вы не повторяли ту же ошибку, что и в июне [2025 года]. Знаете, если вы снова попробуете неудачный опыт, вы получите тот же результат", - подчеркнул Арагчи. Он высказал мнение, что администрация США должна отдавать предпочтение дипломатии.

Глава МИД также добавил, что ситуация в Иране находится под полным контролем.

Ранее Трамп, выступая на церемонии подписания документов в Белом доме, заявил, что ему сообщили о прекращении убийств в Иране.

США 22 июня 2025 года нанесли удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд.