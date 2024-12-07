Глава МИД Ирана прибыл в Катар для обсуждения сирийского вопроса

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в столицу Катара Доху, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в столицу Катара Доху, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, вместе с Аракчи в "Дохийском форуме" примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.