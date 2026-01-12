Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с Уиткоффом

    • 12 января, 2026
    • 21:44
    Министр иностранных дел Ирана продолжает поддерживать контакт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Как передает Report, об этом Арагчи заявил в интервью Al Jazeera.

    "Общение между мной и Уиткоффом продолжалось до и после протестов и продолжается до сих пор", - сказал он.

    О возможности встречи с Уиткоффом Арагчи сказал: "Есть идеи, которые сейчас изучаются".

    Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава МИД Ирана и спецпосланник президента США обсудили в телефонном разговоре ситуацию в исламской республике на фоне протестов.

    Аббас Арагчи Стив Уиткофф Иран США
    İranın XİN rəhbəri Uitkoff ilə əlaqələrin davam etdiyini təsdiqləyib

