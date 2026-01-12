Глава МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана продолжает поддерживать контакт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Как передает Report, об этом Арагчи заявил в интервью Al Jazeera.

"Общение между мной и Уиткоффом продолжалось до и после протестов и продолжается до сих пор", - сказал он.

О возможности встречи с Уиткоффом Арагчи сказал: "Есть идеи, которые сейчас изучаются".

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава МИД Ирана и спецпосланник президента США обсудили в телефонном разговоре ситуацию в исламской республике на фоне протестов.