Глава МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с Уиткоффом
В регионе
- 12 января, 2026
- 21:44
Министр иностранных дел Ирана продолжает поддерживать контакт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Как передает Report, об этом Арагчи заявил в интервью Al Jazeera.
"Общение между мной и Уиткоффом продолжалось до и после протестов и продолжается до сих пор", - сказал он.
О возможности встречи с Уиткоффом Арагчи сказал: "Есть идеи, которые сейчас изучаются".
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава МИД Ирана и спецпосланник президента США обсудили в телефонном разговоре ситуацию в исламской республике на фоне протестов.
