Визит главы МИД Ирана в Турцию отложен

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отложил запланированный визит в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

По информации МИД, визит состоится, однако новая дата пока не определена.

Напомним, что визит Д. Зарифа в Турцию должен был начаться сегодня. В ходе него планировалось обсудить вопросы урегулирования кризиса в Сирии и борьбы с "Исламским государством".

После переговоров в Анкаре глава МИД Ирана должен был прибыть в Бейрут для встречи с руководством "Хезболлах".