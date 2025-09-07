Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Глава МИД Ирана остался доволен переговорами с МАГАТЭ в Вене

    В регионе
    • 07 сентября, 2025
    • 11:30
    Глава МИД Ирана остался доволен переговорами с МАГАТЭ в Вене

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал позитивным прошедший в Вене третий раунд технических переговоров с МАГАТЭ по ядерной программе Тегерана.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны "приблизились к достижению новых рамок двустороннего сотрудничества".

    "Мы можем начать новый этап сотрудничества с МАГАТЭ, в котором будут учтены все проблемы, конкретно отраженные в законопроекте парламента", - добавил министр.

    В июне Комитет по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. В Тегеране намерены сохранять в силе ограничения до тех пор, "пока не будет гарантирована полная безопасность ядерных центров стран", приводил слова представителя комитета Ибрагима Резаи агентство Tasnim.

    İranın xarici işlər naziri Vyanada AEBA ilə keçirilən danışıqlardan məmnundur

