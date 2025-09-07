Глава МИД Ирана остался доволен переговорами с МАГАТЭ в Вене

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал позитивным прошедший в Вене третий раунд технических переговоров с МАГАТЭ по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны "приблизились к достижению новых рамок двустороннего сотрудничества".

"Мы можем начать новый этап сотрудничества с МАГАТЭ, в котором будут учтены все проблемы, конкретно отраженные в законопроекте парламента", - добавил министр.

В июне Комитет по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. В Тегеране намерены сохранять в силе ограничения до тех пор, "пока не будет гарантирована полная безопасность ядерных центров стран", приводил слова представителя комитета Ибрагима Резаи агентство Tasnim.