İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    İranın xarici işlər naziri Vyanada AEBA ilə keçirilən danışıqlardan məmnundur

    Region
    • 07 sentyabr, 2025
    • 11:46
    İranın xarici işlər naziri Vyanada AEBA ilə keçirilən danışıqlardan məmnundur

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) ilə Tehranın nüvə proqramına dair Vyanada keçirilən texniki danışıqların üçüncü raundunu müsbət adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər ikitərəfli əməkdaşlıq üçün yeni çərçivəyə nail olmağa yaxınlaşıblar:

    "Biz AEBA ilə əməkdaşlığın yeni mərhələsinə başlaya bilərik ki, bu da parlamentin qanun layihəsində xüsusi olaraq əksini tapmış bütün problemləri nəzərə alacaq".

    İyun ayında İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsi AEBA ilə əməkdaşlığın dayandırılmasına dair qanun layihəsini təsdiqləyib.

    "Tasnim" agentliyi komitənin nümayəndəsi İbrahim Rezaiyə istinadən bildirib ki, Tehran ölkələrin nüvə mərkəzlərinin tam təhlükəsizliyi təmin olunana qədər məhdudiyyətləri qüvvədə saxlamaq niyyətindədir.

    Глава МИД Ирана остался доволен переговорами с МАГАТЭ в Вене

    Son xəbərlər

    11:54

    NYT: Rusiya, Çin, Şimali Koreya NATO-nun hərbi sənayesini təhdid edir

    Digər ölkələr
    11:46

    İranın xarici işlər naziri Vyanada AEBA ilə keçirilən danışıqlardan məmnundur

    Region
    11:17

    Nəriman Axundzadə Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    11:15
    Video

    Tovuzda avtomobil ağaca çırpılıb, qadın sürücü xəsarət alıb

    Hadisə
    11:14

    Ukrayna XİN rəhbəri Rusiyanın hücumundan sonra dünya dövlətlərinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    11:06

    Portuqaliyalı futbolçu yayda ərəblərin üç təklfini rədd edib

    Futbol
    10:55

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Rusiya Avropaya hücum edə bilər

    Digər ölkələr
    10:47

    Ölkənin bəzi rayonlarında leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:41

    NTV: Türkiyə və Ermənistan rəsmiləri gələn həftə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti