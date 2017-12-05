Глава МИД Ирана: Ни одно иностранное государство не может развернуть вооруженные силы в Каспийском море

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Пять прикаспийских государств согласились с тем, что на Каспии не могут быть развернуты иностранные силы.

Как сообщает Report, об этом заявил иранским журналистам министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, прибыв в Москву для участия на заседании глав МИД прикаспийских стран.

По его словам, до настоящего времени проведено 49 совещаний экспертов по вопросу Каспия, и на предстоящей в Москве встрече министров иностранных дел участники обсудят вопрос проведения Каспийского саммита в Астане.

Зариф также добавил, что в обсуждениях касательно Конвенции о правовом статусе Каспия достигнуты большие успехи.