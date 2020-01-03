​Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем назвал гибель командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани результатом террористического акта со стороны США.

"Все последствия (за убийство Сулеймани – ред.) лежат на США", - сказал Зариф в ходе телефонного разговора Гутеррешу, подчеркнув, что атака США является "террористическим актом".

В свою очередь, генсек ООН выразил обеспокоенность действиями США, заявив, что они приведут к эскалации напряженности в регионе.