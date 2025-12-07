Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава МИД Ирана направляется с визитом в Баку

    07 декабря, 2025
    18:11
    Глава МИД Ирана направляется с визитом в Баку

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился с визитом в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации в его телеграм-канале.

    В рамках визита запланированы встречи Арагчи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и рядом других официальных лиц.

    Abbas Əraqçi Bakıya yola düşüb
