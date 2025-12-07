Глава МИД Ирана направляется с визитом в Баку

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился с визитом в Азербайджан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации в его телеграм-канале.

В рамках визита запланированы встречи Арагчи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и рядом других официальных лиц.