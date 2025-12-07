Глава МИД Ирана направляется с визитом в Баку
- 07 декабря, 2025
- 18:11
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился с визитом в Азербайджан.
Как передает Report, об этом говорится в публикации в его телеграм-канале.
В рамках визита запланированы встречи Арагчи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и рядом других официальных лиц.
