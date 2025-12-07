İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Abbas Əraqçi Bakıya yola düşüb

    Xarici siyasət
    07 dekabr, 2025
    18:20
    Abbas Əraqçi Bakıya yola düşüb

    İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Azərbaycana yola düşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, naziri nümayəndə heyəti müşayiət edir.

    Səfər çərçivəsində onun Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və digər bir sıra rəsmilərlə görüşü nəzərdə tutulur.

    Глава МИД Ирана направляется с визитом в Баку

