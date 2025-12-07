Abbas Əraqçi Bakıya yola düşüb
Xarici siyasət
- 07 dekabr, 2025
- 18:20
İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Azərbaycana yola düşüb.
"Report"un xəbərinə görə, naziri nümayəndə heyəti müşayiət edir.
Səfər çərçivəsində onun Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və digər bir sıra rəsmilərlə görüşü nəzərdə tutulur.
