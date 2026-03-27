Глава МИД Ирана: Израиль нанес удары по промышленным и энергетическим объектам
- 27 марта, 2026
- 23:39
Израиль нанес удары по двум крупнейшим металлургическим предприятиям Ирана, электростанции, гражданским ядерным объектам, а также другой инфраструктуре.
Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в социальной сети X.
Он заявил, что действия Израиля, координируемые с США, противоречат продлению срока для дипломатических переговоров, о котором ранее объявил президент США.
По словам Арагчи, Иран потребует высокой цены за действия Израиля.
Israel has hit 2 of Iran's largest steel factories, a power plant and civilian nuclear sites among other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the U.S.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 27, 2026
Attack contradicts POTUS extended deadline for diplomacy.
Iran will exact HEAVY price for Israeli crimes