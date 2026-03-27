    Глава МИД Ирана: Израиль нанес удары по промышленным и энергетическим объектам

    Израиль нанес удары по двум крупнейшим металлургическим предприятиям Ирана, электростанции, гражданским ядерным объектам, а также другой инфраструктуре.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в социальной сети X.

    Он заявил, что действия Израиля, координируемые с США, противоречат продлению срока для дипломатических переговоров, о котором ранее объявил президент США.

    По словам Арагчи, Иран потребует высокой цены за действия Израиля.

    Аббас Арагчи Операция США и Израиля против Ирана
    Əraqçi: İsrail İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirib
