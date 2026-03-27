Əraqçi: İsrail İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirib
- 27 mart, 2026
- 22:57
İsrail İranın iki ən böyük poladəritmə zavodu, elektrik stansiyası, mülki nüvə obyektləri, eləcə də digər infrastruktura zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
"İsrailin ABŞ ilə koordinasiyalı şəkildə hərəkət etməsi barədə bəyanatı ABŞ Prezidenti tərəfindən diplomatik danışıqlar üçün uzadılmış müddətə ziddir",- o bildirib.
Əraqçinin sözlərinə görə, İran İsrailin cinayətlərinə görə yüksək bədəl tələb edəcək.
Israel has hit 2 of Iran's largest steel factories, a power plant and civilian nuclear sites among other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the U.S.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 27, 2026
Attack contradicts POTUS extended deadline for diplomacy.
Iran will exact HEAVY price for Israeli crimes