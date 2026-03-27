    Əraqçi: İsrail İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirib

    Region
    • 27 mart, 2026
    • 22:57
    Əraqçi: İsrail İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirib
    Abbas Əraqçi

    İsrail İranın iki ən böyük poladəritmə zavodu, elektrik stansiyası, mülki nüvə obyektləri, eləcə də digər infrastruktura zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.

    "İsrailin ABŞ ilə koordinasiyalı şəkildə hərəkət etməsi barədə bəyanatı ABŞ Prezidenti tərəfindən diplomatik danışıqlar üçün uzadılmış müddətə ziddir",- o bildirib.

    Əraqçinin sözlərinə görə, İran İsrailin cinayətlərinə görə yüksək bədəl tələb edəcək.

    İran XİN Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İranın nüvə obyektləri atəşə tutulub ABŞ-İran danışıqları
    Глава МИД Ирана: Израиль нанес удары по промышленным и энергетическим объектам

    23:42

    SEPAH: "Gerçək vəd - 4" əməliyyatında raket və PUA-lardan istifadə edilib

    23:31

    İsrail Livanda kilsə yaxınlığında hərbi obyektləri aşkarladığını iddia edib

    23:20
    Hakan Fidan: ABŞ İrana qoşun yeridə bilər

    23:05

    Hakan Fidan: ABŞ-İran əlaqələri Türkiyə ilə koordinasiya olunur

    22:57

    22:40

    İsrail İranın uran filizi konsentratının istehsalı zavoduna hücum edib

    22:25

    Bakı və Abşeronda yağıntının miqdarı aylıq normanın 247 %-ni təşkil edir - YENİLƏNİB

    22:13

    Pakistan və Türkiyənin XİN başçıları Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər

    21:56

    SEPAH: ABŞ və İsrailin Fars körfəzindəki bazaları atəşə tutulub, ölənlər var

