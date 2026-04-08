Глава МИД и министр транспорта Казахстана посетят Армению
- 08 апреля, 2026
- 16:18
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев из Азербайджана отправится в Армению.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Кошербаев посетит Армению с официальным визитом 8-9 апреля.
В состав делегации также входит министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.
9 апреля главы МИД Армении Мирзоян и Казахстана Кошербаев проведут переговоры.
Отметим, что Кошербаев и Сауранбаев 7 апреля провели переговоры в Грузии, а 8 апреля в Азербайджане.
