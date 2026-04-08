Глава МИД и министр транспорта Казахстана посетят Армению

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев из Азербайджана отправится в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Кошербаев посетит Армению с официальным визитом 8-9 апреля.

В состав делегации также входит министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

9 апреля главы МИД Армении Мирзоян и Казахстана Кошербаев проведут переговоры.

Отметим, что Кошербаев и Сауранбаев 7 апреля провели переговоры в Грузии, а 8 апреля в Азербайджане.