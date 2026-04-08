Qazaxıstanın XİN rəhbəri və nəqliyyat naziri Ermənistana səfər edəcəklər
Region
- 08 aprel, 2026
- 16:20
Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Koşerbayev Azərbaycandan Ermənistana yola düşəcək.
"Report"un erməni KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, Koşerbayev aprelin 8-9-da Ermənistana rəsmi səfər edəcək.
Nümayəndə heyətinin tərkibinə, həmçinin Qazaxıstanın nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev daxildir.
Aprelin 9-da Ermənistanın XİN başçısı Ararat Mirzoyan və Qazaxıstanın XİN başçısı Y.Koşerbayev danışıqlar aparacaqlar.
Qeyd edək ki, Y.Koşerbayev və N.Sauranbayev aprelin 7-də Gürcüstanda, 8-də isə Azərbaycanda danışıqlar aparıblar.
Son xəbərlər
17:03
Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilibDigər ölkələr
17:01
Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olubFutbol
16:59
Foto
Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşübDaxili siyasət
16:55
GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıbEnergetika
16:54
Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlarFərdi
16:54
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
16:51
Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirirDigər ölkələr
16:49
"Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilibFutbol
16:47