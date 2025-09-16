Глава МИД Грузии заявила об открытых попытках иностранного вмешательства
В регионе
- 16 сентября, 2025
- 23:28
Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Грузии происходят открыто.
Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.
По ее словам, общественность мобилизована во имя национальных интересов, и это является "своего рода ответом на внешнее влияние и вмешательства".
"Мы видим, что имеет место открытое вмешательство во внутренние дела Грузии. Также очевидно участие внешних акторов в нашей политике. Общественность неоднократно сталкивалась с заявлениями, резолюциями и различными шагами, направленными на оказание влияния на внутреннюю политику. Эти процессы осуществляются для того, чтобы вызвать протесты перед выборами", - отметила М. Бочоришвили.
Последние новости
23:36
Экс-президент Бразилии Болсонару снова госпитализированДругие страны
23:32
Фото
Видео
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" отыгрывает один из пропущенных мячейФутбол
23:28
Глава МИД Грузии заявила об открытых попытках иностранного вмешательстваВ регионе
23:13
В Грузии назвали безосновательной приостановку Евросоюзом безвизового режимаВ регионе
22:55
В Сабирабаде при столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человекаПроисшествия
22:51
Колумбия заявила о прекращении закупок оружия у СШАДругие страны
22:32
Подозреваемому в убийстве Кирка грозит смертная казньДругие страны
22:20
Премьер Израиля намерен встретиться с президентом США после сессии ГА ООНДругие страны
22:09