Глава МИД Грузии заявила об открытых попытках иностранного вмешательства

Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Грузии происходят открыто.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.

По ее словам, общественность мобилизована во имя национальных интересов, и это является "своего рода ответом на внешнее влияние и вмешательства".

"Мы видим, что имеет место открытое вмешательство во внутренние дела Грузии. Также очевидно участие внешних акторов в нашей политике. Общественность неоднократно сталкивалась с заявлениями, резолюциями и различными шагами, направленными на оказание влияния на внутреннюю политику. Эти процессы осуществляются для того, чтобы вызвать протесты перед выборами", - отметила М. Бочоришвили.