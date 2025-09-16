Gürcüstanın XİN rəhbəri: Ölkəmizə xarici müdaxilələr açıq şəkildə baş verir
Region
- 16 sentyabr, 2025
- 23:12
Gürcüstana xarici müdaxilələr açıq şəkildə baş verir.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili deyib.
O bildirib ki, ölkə cəmiyyəti milli maraqlar ətrafında düzgün səfərbər olunur və bu, xarici təsir və müdaxilələrə bir növ cavabdır.
Nazirin sözlərinə görə, son illər Gürcüstanın daxili işlərinə müdaxilələr artıq gizlədilmir, əksinə, açıq şəkildə həyata keçirilir:
"Biz görürük ki, Gürcüstanın daxili işlərinə açıq müdaxilə var. Xarici aktorların siyasətimizdə iştirakı da aydın görünür. Cəmiyyətimiz dəfələrlə daxili siyasətə təsir göstərmək məqsədi daşıyan bəyanatlar, qətnamələr və müxtəlif addımlarla qarşılaşıb. Bu proseslər seçkilər öncəsi etirazlara səbəb olmaq üçün edilir".
Son xəbərlər
23:41
Braziliyanın keçmiş prezidenti yenidən xəstəxanaya yerləşdirilibDigər ölkələr
23:40
Kolumbiya ABŞ-dən silah alışını dayandırıbDigər ölkələr
23:32
Foto
Video
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Benfika" önündə hesab arasındakı fərqi azaldıb - YENİLƏNİR-3Futbol
23:20
Gürcüstan Aİ-nin vizasız rejimi dayandırmasını əsassız sayırRegion
23:12
Gürcüstanın XİN rəhbəri: Ölkəmizə xarici müdaxilələr açıq şəkildə baş verirRegion
23:08
Netanyahu BMT Baş Assambleyasının iclasından sonra Trampla görüşəcəkDigər ölkələr
23:00
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin ölü kəndə çevirdiyi Aşağı ŞipirxanDaxili siyasət
22:51
Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxsi ölüm cəzası gözləyirDigər ölkələr
22:43