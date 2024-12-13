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Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность попытками бросить тень на демократический выбор народа

Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность попытками бросить тень на демократический выбор народа
В регионе
13 декабря 2024 г. 13:35
Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность попытками бросить тень на демократический выбор народа

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выразила обеспокоенность попытками определенных сил бросить тень на демократический выбор грузинского народа.

Как сообщает Report, об этом министр заявила во время визита в Венгрию.

Она отметила, что вызывает беспокойство сильное давление, оказываемое определенными силами на международные наблюдательные миссии с целью повлиять на их независимую деятельность.

"Все это наносит ущерб репутации международных институтов и в то же время создает серьезную угрозу развитию демократии", - сказала министр.

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Версия на английском языке Georgian FM expresses concern over attempts to cast shadow on people's democratic choice
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN başçısı gürcü xalqının demokratik seçiminə kölgə salınmasından narahatlığını ifadə edib

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