Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность попытками бросить тень на демократический выбор народа

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выразила обеспокоенность попытками определенных сил бросить тень на демократический выбор грузинского народа.

Как сообщает Report, об этом министр заявила во время визита в Венгрию.

Она отметила, что вызывает беспокойство сильное давление, оказываемое определенными силами на международные наблюдательные миссии с целью повлиять на их независимую деятельность.

"Все это наносит ущерб репутации международных институтов и в то же время создает серьезную угрозу развитию демократии", - сказала министр.