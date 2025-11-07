Глава МИД: Абсурдно обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз

У Европейского союза есть все инструменты, необходимые для расширения ЕС, поэтому обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз абсурдно.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Бочоришвили ответила на вопрос журналиста относительно письма посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, адресованного замглавы МИД Грузии.

"Начало переговоров с Грузией о вступлении в Евросоюз – прерогатива ЕС, а не Грузии. Поэтому абсурдно обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз. У Евросоюза есть все инструменты, связанные с расширением и вступлением Грузии. Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Это не то, к чему стремится Грузия и грузинское правительство. Это ситуация, которая, как поясняется в письме, основана на решении Совета Евросоюза от июня 2024 года", – заявила Бочоришвили.

Отметим, что ранее телеканал "Рустави-2" опубликовал письмо посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, в котором, по информации телеканала, подтверждается, что Евросоюз сам принял решение о приостановке процесса вступления Грузии 27 июня 2024 года, за пять месяцев до заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о готовности Тбилиси к вступлению в ЕС.