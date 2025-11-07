Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Глава МИД: Абсурдно обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 19:15
    Глава МИД: Абсурдно обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз

    У Европейского союза есть все инструменты, необходимые для расширения ЕС, поэтому обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз абсурдно.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

    Бочоришвили ответила на вопрос журналиста относительно письма посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, адресованного замглавы МИД Грузии.

    "Начало переговоров с Грузией о вступлении в Евросоюз – прерогатива ЕС, а не Грузии. Поэтому абсурдно обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз. У Евросоюза есть все инструменты, связанные с расширением и вступлением Грузии. Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Это не то, к чему стремится Грузия и грузинское правительство. Это ситуация, которая, как поясняется в письме, основана на решении Совета Евросоюза от июня 2024 года", – заявила Бочоришвили.

    Отметим, что ранее телеканал "Рустави-2" опубликовал письмо посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, в котором, по информации телеканала, подтверждается, что Евросоюз сам принял решение о приостановке процесса вступления Грузии 27 июня 2024 года, за пять месяцев до заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о готовности Тбилиси к вступлению в ЕС.

    Мака Бочоришвили Грузия Евросоюз
    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Последние новости

    20:00
    Фото

    Завершилось первенство армии по волейболу, посвященное 5-летию Победы

    Армия
    19:50
    Фото

    В Норвегии отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    19:43

    Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы

    Внешняя политика
    19:40
    Фото

    В Госкомитете по работе с диаспорой организовано мероприятие "Наша Победа в мире"

    Диаспора
    19:37
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Пакистана

    Внешняя политика
    19:32

    В Румынии при столкновении поезда с автомобилем погибли 4 человека

    Другие страны
    19:30
    Фото

    Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:27
    Фото

    "Trendyol и инфлюенсеры Азербайджана" – вечер вдохновения, идей и новых горизонтов

    Бизнес
    19:24

    СМИ: КСИР готовил убийство посла Израиля в Мексике

    Другие страны
    Лента новостей