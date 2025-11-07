İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Region
    • 07 noyabr, 2025
    • 18:29
    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Avropa İttifaqına üzvlük prosesinin dayandırılmasında rəsmi Tbilisinin günahkar olmadığını deyib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Avropa İttifaqının (Aİ) Gürcüstanın üzvlük prosesini dayandırmaqla bağlı qərarlarına münasibət bildirib.

    Nazir vurğulayıb ki, Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqlara başlamaq və prosesin tempini müəyyənləşdirmək Aİ-nin səlahiyyətindədir.

    "Gürcüstanı Aİ-yə üzvlük prosesini dayandırmaqda günahlandırmaq absurddur. Avropa İttifaqının genişlənməsi və Gürcüstanın üzvlüyü ilə bağlı bütün alətlər mövcuddur," - nazir bildirib.

    Qeyd edək ki, "Rustavi 2" telekanalı Aİ-nin Gürcüstanın ittifaqa üzvlük prosesini dayandırmaq barədə qərarının 2024-cü il iyunun 27-də qəbul edildiyini və bu qərarın baş nazir İrakli Kobaxidzenin bəyanatından 5 ay əvvəl olduğuna dair məlumat yayıb.

    Boçorişvili Gürcüstanın Avropa ilə əməkdaşlığını davam etdirdiyini və Aİ ilə münasibətlərdə öz öhdəliklərini vicdanla yerinə yetirdiyini vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı Gürcüstan proses

    Son xəbərlər

    18:48

    Diaspor Komitəsində "Zəfərimiz dünyada" adlı tədbir təşkil olunub

    Diaspor
    18:46

    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:41

    TDT Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:34

    Pəncəli Teymurov və Vaqif Qurbanovun ailə üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib

    Sosial müdafiə
    18:33
    Foto

    İlqar Musayev: "Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi müdafiə sisteminin həlledici hissəsidir"

    İKT
    18:31
    Video

    Şuşa sakini: Doğma şəhər haqqında fikirləşmədiyim gün olmayıb

    Multimedia
    18:29

    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Region
    18:15

    ICGB və Şərqi Avropanın 5 ölkəsinin qaz operatorları Ukraynaya qaz tədarükünün yeni marşrutlarını işə salırlar

    Energetika
    18:12

    Dağıstanda 4 nəfərin öldüyü helikopter qəzası faciə kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    Bütün Xəbər Lenti