Главы МИД Грузии и ОАЭ обсудили в Нью-Йорке развитие двусторонних связей
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 17:06
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили провела переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом Бочоришвили написала в соцсети X.
Встреча прошла в рамках в 80-го заседания Генассамблеи ООН.
Они позитивно оценили развитие двусторонних отношений, основное внимание было уделено дальнейшему расширению экономического и культурного сотрудничества.
In the framework of #UNGA80 FM @MakaB__ held meeting with 🇦🇪 Deputy PM H.H. @ABZayed . They welcomed positive developments in 🇬🇪-🇦🇪 relations and highlighted the recent visit of the🇦🇪 President to 🇬🇪.Focused on further expanding economic & cultural cooperation. pic.twitter.com/q1ondX1zyc— MFA of Georgia (@MFAgovge) September 23, 2025
