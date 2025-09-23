Главы МИД Грузии и ОАЭ обсудили в Нью-Йорке развитие двусторонних связей

Бербок призвала не возлагать на ООН всю ответственность за конфликты и насилие в мире Другие страны

В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ ИКТ

США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора "за добросовестность" Другие страны

В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших Происшествия

Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию АПК

Стубб призвал ЕК к жесткости в вопросе энергоносителей из РФ Другие страны

Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек Наука и образование

Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС Другие страны