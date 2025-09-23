Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Главы МИД Грузии и ОАЭ обсудили в Нью-Йорке развитие двусторонних связей

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 17:06
    Главы МИД Грузии и ОАЭ обсудили в Нью-Йорке развитие двусторонних связей

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили провела переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом Бочоришвили написала в соцсети X.

    Встреча прошла в рамках в 80-го заседания Генассамблеи ООН.

    Они позитивно оценили развитие двусторонних отношений, основное внимание было уделено дальнейшему расширению экономического и культурного сотрудничества.

    Грузия ОАЭ Мака Бочоришвили Генассамблея ООН
    Gürcüstan BƏƏ ilə iqtisadi və mədəni əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Последние новости

    17:55

    Бербок призвала не возлагать на ООН всю ответственность за конфликты и насилие в мире

    Другие страны
    17:52

    В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ

    ИКТ
    17:52

    США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора "за добросовестность"

    Другие страны
    17:51

    В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    17:49

    Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию

    АПК
    17:43

    Стубб призвал ЕК к жесткости в вопросе энергоносителей из РФ

    Другие страны
    17:41

    Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек

    Наука и образование
    17:40

    Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС

    Другие страны
    17:37

    Бакинский суд вынес приговор экс-таможеннику за попытку незаконного ввоза золотых слитков

    Происшествия
    Лента новостей