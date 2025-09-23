Gürcüstan BƏƏ ilə iqtisadi və mədəni əməkdaşlığı genişləndirəcək
Region
- 23 sentyabr, 2025
- 17:17
Gürcüstan xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Nyu-Yorkda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Baş nazirinin müavini-xarici işlər naziri şeyx Abdullah bin Zaid ilə danışıqlar aparıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Maka Boçorişvili "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Görüş BMT Baş Assambleyasının 80-cı iclası çərçivəsində keçirilib.
Onlar ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müsbət qiymətləndiriblər, əsas diqqət iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə yönəldilib.
