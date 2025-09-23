İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Gürcüstan BƏƏ ilə iqtisadi və mədəni əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:17
    Gürcüstan BƏƏ ilə iqtisadi və mədəni əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Gürcüstan xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Nyu-Yorkda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Baş nazirinin müavini-xarici işlər naziri şeyx Abdullah bin Zaid ilə danışıqlar aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Maka Boçorişvili "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Görüş BMT Baş Assambleyasının 80-cı iclası çərçivəsində keçirilib.

    Onlar ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müsbət qiymətləndiriblər, əsas diqqət iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə yönəldilib.

