Глава МИД Грузии и генсек ОБСЕ обсудили региональную безопасность

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Как сообщает местное бюро Report, стороны обсудили политические процессы в регионе, вопросы безопасности, а также роль ОБСЕ в данном контексте.

Бочоришвили отметила, что Грузия высоко ценит регулярный диалог и сотрудничество с организацией:

"Мы регулярно проводим переговоры и встречи с генеральным секретарем ОБСЕ. Для Грузии, как члена организации, важно это сотрудничество".

По ее словам, основные вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью Грузии, обсуждаются именно на платформе ОБСЕ.

Министр подчеркнула, что Тбилиси считает значительным вклад организации в решение региональных вопросов:

"Мы выражаем обеспокоенность по поводу оккупации. ОБСЕ участвует в международных переговорах в Женеве. Во время встречи мы подробно обсудили безопасность и стабильность нашей страны, региональные процессы и роль ОБСЕ в решении этих вопросов".

На встрече также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на Южном Кавказе.