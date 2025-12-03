Глава МИД Грузии и генсек ОБСЕ обсудили региональную безопасность
- 03 декабря, 2025
- 23:32
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Как сообщает местное бюро Report, стороны обсудили политические процессы в регионе, вопросы безопасности, а также роль ОБСЕ в данном контексте.
Бочоришвили отметила, что Грузия высоко ценит регулярный диалог и сотрудничество с организацией:
"Мы регулярно проводим переговоры и встречи с генеральным секретарем ОБСЕ. Для Грузии, как члена организации, важно это сотрудничество".
По ее словам, основные вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью Грузии, обсуждаются именно на платформе ОБСЕ.
Министр подчеркнула, что Тбилиси считает значительным вклад организации в решение региональных вопросов:
"Мы выражаем обеспокоенность по поводу оккупации. ОБСЕ участвует в международных переговорах в Женеве. Во время встречи мы подробно обсудили безопасность и стабильность нашей страны, региональные процессы и роль ОБСЕ в решении этих вопросов".
На встрече также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на Южном Кавказе.