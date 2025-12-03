Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава МИД Грузии и генсек ОБСЕ обсудили региональную безопасность

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 23:32
    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

    Как сообщает местное бюро Report, стороны обсудили политические процессы в регионе, вопросы безопасности, а также роль ОБСЕ в данном контексте.

    Бочоришвили отметила, что Грузия высоко ценит регулярный диалог и сотрудничество с организацией:

    "Мы регулярно проводим переговоры и встречи с генеральным секретарем ОБСЕ. Для Грузии, как члена организации, важно это сотрудничество".

    По ее словам, основные вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью Грузии, обсуждаются именно на платформе ОБСЕ.

    Министр подчеркнула, что Тбилиси считает значительным вклад организации в решение региональных вопросов:

    "Мы выражаем обеспокоенность по поводу оккупации. ОБСЕ участвует в международных переговорах в Женеве. Во время встречи мы подробно обсудили безопасность и стабильность нашей страны, региональные процессы и роль ОБСЕ в решении этих вопросов".

    На встрече также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на Южном Кавказе.

    Boçorişvili ilə ATƏT-in Baş katibi regional təhlükəsizliyi müzakirə edib
