İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Boçorişvili ilə ATƏT-in Baş katibi regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Region
    • 03 dekabr, 2025
    • 23:16
    Boçorişvili ilə ATƏT-in Baş katibi regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu ilə görüşüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tərəflər regionda baş verən siyasi prosesləri, təhlükəsizlik məsələlərini, eləcə də bu çərçivədə ATƏT-in rolunu müzakirə ediblər.

    Nazir bildirib ki, Gürcüstan təşkilatla mütəmadi dialoq və əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir:

    "ATƏT-in Baş katibi ilə mütəmadi olaraq dialoqumuz, görüşlərimiz olur. Gürcüstan ATƏT-in üzvüdür və bu formatda əməkdaşlıq bizim üçün vacibdir".

    Boçorişvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın təhlükəsizliyi və sabitliyi ilə bağlı əsas müzakirələr məhz ATƏT platformasında aparılır.

    Nazir qeyd edib ki, Tbilisi ATƏT-in regiondakı dinamik proseslərə verdiyi töhfəni əhəmiyyətli hesab edir:

    "Biz işğalla bağlı narahatlığımızı bildiririk. ATƏT Cenevrədəki beynəlxalq danışıqlarda iştirak edir. Görüş zamanı ölkəmizin təhlükəsizliyi və sabitliyi, regionda gedən proseslər və bu proseslərdə ATƏT-in rolu barədə ətraflı müzakirə apardıq".

    Görüşdə həmçinin Cənubi Qafqazdakı mövcud vəziyyət ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Gürcüstan ATƏT region

    Son xəbərlər

    23:16

    Boçorişvili ilə ATƏT-in Baş katibi regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Region
    23:03

    Tayani: İtaliya PURL proqramında iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:46

    Hakan Fidan Brüsseldə Rüstəm Umerovla görüşüb

    Region
    22:44
    Video

    Bakıda restoranda yanğın olub

    Hadisə
    22:35

    Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasında hündürlükdən yıxılan şəxs ölüb

    Hadisə
    22:33

    FIFA Afrika Millətlər Kubokunda iştirak edəcək futbolçuların klublarından ayrılması üçün tarixi uzadıb

    Futbol
    22:33

    Sikorski: Alyans Rusiya-NATO Şurasını ləğv edəcək

    Digər ölkələr
    22:20

    Şri-Lankada "Ditva" siklonu nəticəsində ölənlərin sayı 479-a çatıb

    Digər ölkələr
    22:06

    Rütte: NATO Ukraynadakı münaqişənin həllində iştirak edir, amma çıxış yolunu yalnız Tramp tapa bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti