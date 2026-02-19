İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rusiya və Qazaxıstanda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları ölkəyə ekstradisiya edilib

    Hadisə
    • 19 fevral, 2026
    • 18:15
    Rusiya və Qazaxıstanda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları ölkəyə ekstradisiya edilib

    Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 2 şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan vətəndaşları Əliyev Rauf Rüstəm oğlu və Əhmədov Natiq İntiqam oğlunun ekstradisiyası ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən verilmiş vəsatətlər müvafiq olaraq Rusiya və Qazaxıstanın Baş Prokurorluqları tərəfindən təmin edilib.

    Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Polis İdarəsində ibtidai istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə Əliyev Rauf Rüstəm oğlunun xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq, Əhmədov Natiq İntiqam oğlunun isə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla təkrar dələduzluq cinayət əməllərini törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Bu səbəbdən hər iki şəxs barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərarlar qəbul olunub və onların istintaqdan yayınaraq gizləndiklərinə görə beynəlxalq axtarış elan edilib. Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Rauf Əliyev Rusiyada, Natiq Əhmədov isə Qazaxıstanda saxlanılıb.

    Hər iki şəxs Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Azərbaycana gətirilib.

    MƏLUMAT YENİLƏNİR...

    Son xəbərlər

    19:17

    Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü sülh planının bir hissəsidir

    Digər ölkələr
    19:15

    Türkan Məmmədyarova: "Azərbaycan çempionatının yarımfinalında uduzmağa layiq idim"

    Fərdi
    19:00

    Tramp beynəlxalq siyasətdə şəxsi münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər
    18:59
    Foto

    İlham Əliyev Vaşinqtonda bir sıra dövlətlərin liderləri və rəsmi şəxslərlə ayaqüstü görüşüb

    Xarici siyasət
    18:55

    İrakli Kobaxidze: Kulevi terminalı sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmur

    Region
    18:49

    Azərbaycan Prezidenti Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib

    Xarici siyasət
    18:48

    ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Gəncə" yarımfinala adlayıb

    Komanda
    18:44

    Donald Tramp: Bəziləri elə bilir ki, mənimlə oynamaq olar, amma bu mümkün deyil

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti