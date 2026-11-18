Глава МИД Германии прибыл в Армению, встретился с Мирзояном
В регионе
- 18 ноября, 2026
- 16:36
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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Армению.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на Министерство иностранных дел и международной торговли Армении.
Отмечается, что уже состоялась беседа Вадефуля с министром иностранных дел и международной торговли Армении Араратом Мирзояном.
Подробности встречи пока не разглашаются, а также запланированный брифинг уже несколько раз переносился.
Ранее сообщалось, что в Ереване он проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Глава МИД Германии 17-18 ноября находился с визитом в Азербайджане.
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