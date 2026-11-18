Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Армению.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на Министерство иностранных дел и международной торговли Армении.

Отмечается, что уже состоялась беседа Вадефуля с министром иностранных дел и международной торговли Армении Араратом Мирзояном.

Подробности встречи пока не разглашаются, а также запланированный брифинг уже несколько раз переносился.

Ранее сообщалось, что в Ереване он проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава МИД Германии 17-18 ноября находился с визитом в Азербайджане.