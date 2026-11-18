Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) от инвестиционной деятельности составили 120,5 млн манатов в 2025 году и 62,6 млн манатов - в первом полугодии 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, структура направила в облигации с государственной гарантией 690 млн манатов в прошлом году и 197,5 млн манатов в I полугодии этого года, в операции обратного репо - 1 млрд 210,5 млн манатов в прошлом году и 1 млрд 42,8 млн манатов в I полугодии этого года, а в банковские депозиты - 10 млн манатов в прошлом году. В целом в 2025 году объем средств, направленных на инвестиции, был на 34,1% больше по сравнению с 2024 годом.

В то же время банковские и коммерческие расходы от инвестиционной деятельности составили 0,6 млн манатов за 2025 год и 0,2 млн манатов за I полугодие 2026 года.

Из доходов, полученных от инвестиционной деятельности, в рамках исполнения распоряжения Президента страны от 29 декабря 2024 года было выделено 85,6 млн манатов. Из этих средств в общей сложности 12,9 млн манатов - в том числе 12,1 млн манатов в декабре 2025 года и 0,9 млн манатов в январе 2026 года - были возвращены как неиспользованные средства.

Кроме того, за счет доходов Фонда от инвестиционной деятельности за I полугодие 2026 года в рамках исполнения распоряжения главы государства от 25 декабря 2025 года выделено 56,65 млн манатов.