Сотрудники правоохранительных органов в Париже вышли на манифестацию к зданию МВД недалеко от Елисейского дворца.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Сообщается, что примерно до 500 полицейских собралась на площади Ронд-Пуэн-де-Шам-Элизе, после чего направилась к зданию министерства. Они требуют увеличения выплат из-за того, что их привлекают к обеспечению правопорядка на фоне продолжающихся протестов.

На манифестацию вышли сотрудники спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками (CRS), представители отдела уголовных расследований, разведывательных служб, судебно-медицинских экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что более 1 тыс. сотрудников CRS 8 записались на медосмотр с тем, чтобы их не смогли задействовать во время масштабных протестов сегодня.