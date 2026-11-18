В Париже около 500 сотрудников правоохранительных органов вышли на манифестацию
- 18 ноября, 2026
- 16:32
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Сотрудники правоохранительных органов в Париже вышли на манифестацию к зданию МВД недалеко от Елисейского дворца.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
Сообщается, что примерно до 500 полицейских собралась на площади Ронд-Пуэн-де-Шам-Элизе, после чего направилась к зданию министерства. Они требуют увеличения выплат из-за того, что их привлекают к обеспечению правопорядка на фоне продолжающихся протестов.
На манифестацию вышли сотрудники спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками (CRS), представители отдела уголовных расследований, разведывательных служб, судебно-медицинских экспертиз.
Ранее сообщалось о том, что более 1 тыс. сотрудников CRS 8 записались на медосмотр с тем, чтобы их не смогли задействовать во время масштабных протестов сегодня.