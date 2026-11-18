В Сумгайытском промышленном парке построят завод по переработке бумаги
Промышленность
- 18 ноября, 2026
- 16:22
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В Сумгайытском промышленном парке планируется строительство предприятия по переработке картонных и бумажных отходов.
Как сообщили Report в Агентстве по развитию экономических зон, ООО "Сумгайытский завод по переработке бумаги" получило статус резидента парка.
Объем инвестиций в проект превысит 60 млн манатов. Годовая мощность предприятия составит 90 тыс. тонн.
В настоящее время в парке зарегистрировано 46 резидентов, которые вложили более 5,6 млрд манатов и создали свыше 6 400 рабочих мест.
Sumqayıt Sənaye Parkında daha bir müəssisə kağız istehsal edəcək
Paper recycling plant to be built in Sumgayit Industrial Park
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