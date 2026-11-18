В Сумгайытском промышленном парке планируется строительство предприятия по переработке картонных и бумажных отходов.

Как сообщили Report в Агентстве по развитию экономических зон, ООО "Сумгайытский завод по переработке бумаги" получило статус резидента парка.

Объем инвестиций в проект превысит 60 млн манатов. Годовая мощность предприятия составит 90 тыс. тонн.

В настоящее время в парке зарегистрировано 46 резидентов, которые вложили более 5,6 млрд манатов и создали свыше 6 400 рабочих мест.