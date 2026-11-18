В Азербайджане упрощена процедура возврата излишне уплаченных налогов
- 18 ноября, 2026
- 16:25
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Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана упростила процедуру возврата излишне уплаченных налогов.
Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, об этом заявил старший государственный налоговый инспектор Главного управления контроля за декларациями и камеральными налоговыми проверками Государственной налоговой службы Фариз Салахов.
По его словам, новый механизм направлен на расширение доступа к финансовым ресурсам налогоплательщиков, осуществляющих экспортную деятельность и работающих в промышленных и технологических парках, повышение эффективности управления оборотными средствами, а также упрощение процедур возврата излишне уплаченных налогов.
Он отметил, что основными приоритетами деятельности налоговых органов являются повышение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение прозрачности, снижение административной нагрузки в сфере отчетности и упрощение процедур. В рамках этой работы последовательно реализуются меры, направленные на поддержку предпринимательства, улучшение деловой среды и совершенствование налогового администрирования.
По словам Салахова, основное преимущество механизма заключается в том, что налоговые органы самостоятельно определяют суммы переплаты, а соответствующие заявления заранее формируются и размещаются в электронных кабинетах налогоплательщиков.
Это позволяет сократить временные и ресурсные затраты на подготовку дополнительных документов, оформление заявлений и повторное предоставление сведений, уже имеющихся в информационных системах налоговых органов. Организация процесса в электронной форме позволяет более эффективно обрабатывать заявления и повышает доступность налоговых услуг.