В Азербайджане по состоянию на 1 июля 2026 года число получателей трудовой пенсии по возрасту, имеющих действующие трудовые договоры, составило 107 806 человек.

Как сообщает Report, на 1 января их насчитывалось 103 807 человек, что на 15,8% меньше, чем годом ранее.

При этом проведенный анализ показал, что граждане старше 65 лет не пользуются другими мерами содействия занятости, хотя законодательных ограничений для этого нет.

Отмечается, что пенсионеры по возрасту могут участвовать в таких программах без уплаты страховых взносов на основе принципов страхования и солидарности.