Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV+.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретил Трампа в международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне.

Американский лидер прибыл в КНР для участия саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Отметим, что на полях АТЭС также ожидается проведение трехсторонней встречи лидеров США, КНР и России Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.