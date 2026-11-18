Трамп прибыл в Китай
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 13:14
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Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV+.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил Трампа в международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне.
Американский лидер прибыл в КНР для участия саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Отметим, что на полях АТЭС также ожидается проведение трехсторонней встречи лидеров США, КНР и России Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.
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