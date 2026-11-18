Donald Trampın Çinə səfəri başlayıb
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 13:17
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ABŞ Prezidenti Donald Trampın Çinə səfəri başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CCTV+" telekanalı məlumat yayıb.
Çin Sədri Si Cinpin Trampı Şençjendəki Baoan beynəlxalq hava limanında qarşılayıb.
ABŞ lideri Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlığı (APEC) sammitində iştirak etmək üçün Çinə səfər edib.
Qeyd edək ki, APEC çərçivəsində həmçinin ABŞ, Çin və Rusiya liderləri Donald Tramp, Si Cinpin və Vladimir Putinin üçtərəfli görüşünün keçirilməsi gözlənilir.
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