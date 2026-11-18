В Абшеронском районе из грузовиков похитили аккумуляторы и провода на сумму 10 320 манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, по подозрению в краже задержан ранее судимый П. Аллахвердиев.

Установлено, что кражи осуществлялись в разных частях района.

По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.