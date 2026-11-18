Из грузовиков в Абшеронском районе украли провода и аккумуляторы на 10 тыс. манатов
Происшествия
- 18 ноября, 2026
- 15:52
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В Абшеронском районе из грузовиков похитили аккумуляторы и провода на сумму 10 320 манатов.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, по подозрению в краже задержан ранее судимый П. Аллахвердиев.
Установлено, что кражи осуществлялись в разных частях района.
По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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