Главы РФ, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в Шэньчжэне..

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости. Лидеры пожали друг другу руки и кратко пообщались на ногах.

Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что повестка встречи лидеров трех стран еще до конца не согласована.

"Повестка еще до конца не согласована. Лидеры могут поднять любые вопросы", - отметил он.