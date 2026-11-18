Трамп, Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались в рамках саммита АТЭС
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 15:27
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Главы РФ, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в Шэньчжэне..
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости. Лидеры пожали друг другу руки и кратко пообщались на ногах.
Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что повестка встречи лидеров трех стран еще до конца не согласована.
"Повестка еще до конца не согласована. Лидеры могут поднять любые вопросы", - отметил он.
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