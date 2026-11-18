Tramp, Putin və Si Cinpin APEC sammiti çərçivəsində qısa söhbət ediblər
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 15:30
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Rusiya, ABŞ və Çin liderləri - Vladimir Putin, Donald Tramp və Si Cinpin Şençjendə keçirilən APEC sammiti çərçivəsində ayaqüstü qısa söhbət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" məlumat yayıb.
Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov daha əvvəl bildirmişdi ki, üç ölkə liderlərinin görüşünün gündəliyi tam razılaşdırılmayıb.
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